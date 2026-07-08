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Caso arbitri, nuove intercettazioni su Rocchi: nel fascicolo entra anche Torino-Inter del 2026
La Procura amplia l’inchiesta su Rocchi: spunta una quarta partita e vengono ipotizzate interferenze nelle designazioni arbitrali
L’inchiesta della Procura di Milano sul presunto condizionamento delle designazioni arbitrali si arricchisce di un nuovo capitolo. Oltre alle gare già finite sotto la lente degli investigatori, nel fascicolo sarebbe stata inserita anche Torino-Inter del 26 aprile 2026, disputata appena pochi mesi fa.
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Secondo l’ipotesi degli inquirenti, il designatore arbitrale Gianluca Rocchi avrebbe scelto Maurizio Mariani come direttore di gara soltanto dopo un confronto con esponenti dell’Inter, nell’ambito di un presunto accordo legato ai rapporti con l’allora presidente della FIGC, Gabriele Gravina. Al momento, tuttavia, né Gravina né dirigenti nerazzurri risultano indagati.
Rispetto alle contestazioni formulate nei mesi scorsi, la Procura avrebbe modificato l’impostazione dell’accusa, parlando di una presunta frode sportiva in concorso con soggetti riconducibili al club milanese. Dopo essersi inizialmente avvalso della facoltà di non rispondere, Rocchi avrebbe successivamente deciso di fornire la propria versione dei fatti davanti ai magistrati.
Nel frattempo emerge anche un elemento favorevole all’ex designatore: dall’ultimo atto d’indagine è infatti scomparsa l’ipotesi relativa alle presunte interferenze nella sala VAR di Lissone, inizialmente contestata e ora non più presente nel procedimento.
L’indagine prosegue e dovrà chiarire se le intercettazioni raccolte siano sufficienti a sostenere le accuse oppure se la posizione di Rocchi possa essere archiviata.