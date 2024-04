Incidente Petrucci, arriva il comunicato della FIP

La notizia della serata di ieri è quella del bruttissimo incidente stradale occorso a Giovanni Petrucci, presidente della FIP

La notizia della serata di ieri è quella del bruttissimo incidente stradale occorso a Giovanni Petrucci, presidente della FIP, ed è stato anche commissario straordinario della FIGC. La Federazione ha diramato un comunicato con le sue condizioni:

NOTA – «A seguito delle notizie pubblicate a mezzo stampa circa l’incidente automobilistico occorso al Presidente Federale Giovanni Petrucci, la Federazione Italiana Pallacanestro rende noto che il Presidente è attualmente ricoverato presso l’Ospedale San Camillo di Roma, non è in pericolo di vita ed è cosciente. Ha riportato alcune fratture ma le sue condizioni non sono gravi ed è stato trattenuto in osservazione per ulteriori accertamenti».