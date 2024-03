Indagine Milan, in programma l’analisi sui dati copiati: la situazione

Continua a tenere banco l’indagine sulla perquisizione in casa Milan. Ecco la situazione aggiornata del caso

Prosegue l’indagine della Procura di Milano iniziata ieri sulla vendita del Milan da Elliott a RedBird nell’agosto 2022. Estrapolazione dei dati dai telefoni e tutti gli altri dispositivi informatici sequestrati nell’ambito dell’inchiesta.

Stando a quanto riportato dall’ANSA, le difese degli indagati hanno optato per non ricorrere al riesame contro le perquisizioni e i sequestri. Una volta messi in archivio le copie forensi di tutti i dispositivi, entreranno in gioco gli investigatori con l’analisi di parole chiave per scoprire nel dettaglio le mail, i messaggi e i documenti utili.