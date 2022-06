Indice di liquidità Lazio, tempo fino al 22 giugno: le prossime mosse

Indice di liquidità Lazio, biancocelesti tranquilli: c’è tempo fino al 22 giugno per rientrare nei parametri richiesti

In casa Lazio regna la tranquillità sul fronte dell’indice di liquidità. La documentazione per l’iscrizione al campionato consegnata quasi sul gong ha rasserenato gli animi e ora c’è tempo fino al 22 giugno per rientrare nei parametri.

Come riporta Repubblica, bastano 4.5 milioni: la cessione di Vavro al Copenaghen ormai imminente sistemerà la questione, così da sbloccare il mercato del club biancoceleste.