Infortunati Lazio: quando tornano Zaccagni, Basic, Gila e Cataldi. I tempi di recupero per rivederli in campo, ultimissime

Infortunati Lazio: definiti i tempi di recupero di Zaccagni, Basic, Gila e Cataldi. Quando tornano in campo questi big biancocelesti

La sosta arriva in un momento estremamente delicato per la Lazio, costretta a fare i conti con un’infermeria ancora piena e con diverse situazioni cliniche da monitorare con la massima attenzione. Dopo le ultime settimane segnate da assenze pesanti, il club biancoceleste spera di ritrovare qualche pedina utile in vista della ripresa del campionato, anche se il quadro generale resta piuttosto complesso per le strategie tecnico-tattiche.

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Tra i giocatori attualmente fermi ai box figurano nomi di spicco come Mattia Zaccagni, Toma Basic, Danilo Cataldi, Ivan Provedel e Nicolò Rovella; durante questo stop, i recuperabili a stretto giro sono soprattutto Cataldi e Basic.

I possibili recuperi: ottimismo per Cataldi e Basic

La notizia più incoraggiante per mister Maurizio Sarri riguarda sicuramente Danilo Cataldi, fermo da due partite per un fastidioso problema al polpaccio. Il centrocampista potrebbe tornare a disposizione nei prossimi giorni, offrendo così all’allenatore una soluzione preziosa in mezzo al campo proprio nel momento in cui la squadra ha un disperato bisogno di ritrovare equilibrio e continuità di rendimento.

Discorso parzialmente diverso per Toma Basic, fuori ormai da oltre un mese e ancora da valutare con estrema attenzione: il croato resta tra i possibili recuperi della sosta, ma la sua situazione dovrà essere monitorata passo dopo passo. Si tratta di un doppio snodo importante, perché la Lazio ha la necessità vitale di allargare le rotazioni e di recuperare energie fresche nella fase decisiva della stagione.

Gila e Zaccagni tengono in ansia l’ambiente

Uno dei casi clinici che meritano maggiore prudenza è senza dubbio quello di Mario Gila, costretto a uscire anzitempo dalla sfida del Dall’Ara per un nuovo fastidio al ginocchio. Il difensore spagnolo sarà costantemente rivalutato, poiché la sua presenza è considerata fondamentale nel reparto arretrato.

Massima attenzione va prestata anche a Mattia Zaccagni, il cui recupero richiederà ancora diverso tempo: il capitano dovrebbe rivedersi sul terreno di gioco tra circa un mese e proverà a forzare i tempi per rientrare nella delicata sfida con l’Atalanta in Coppa Italia. Anche per questo motivo, la pausa avrà un peso specifico notevole nella gestione mirata delle risorse residue.

Tegola per i biancocelesti: stagione finita per Provedel e Rovella

Le notizie più amare riguardano invece Ivan Provedel e Nicolò Rovella, per i quali la stagione è già terminata. Il portiere biancoceleste è stato operato alla spalla destra dopo la lesione evidenziata dagli esami strumentali, mentre Rovella era già rimasto fuori dalle rotazioni dopo un severo infortunio alla clavicola.

L’assenza contemporanea di due elementi così importanti pesa inevitabilmente nelle valutazioni tecniche della Lazio per questo intenso finale di annata. La priorità, adesso, è rimettere in sesto almeno chi può ancora tornare utile nel breve periodo e limitare i danni.