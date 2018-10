Infortunati Roma, numeri impietosi in casa giallorossa

Infortunati Roma, numeri impietosi per i giallorossi: dall’estate già 15 stop muscolari per 8 giocatori diversi

Infortunati Roma, la sfortuna continua in casa giallorossa. Come riportato da Il Tempo, gli ultimi due casi riguardano De Rossi e Manolas, usciti malconci dalla trasferta di Napoli. Partendo dal capitano, soffre per una cisti sul menisco destro che gli ha provocato un’infiammazione cronica. L’ipotesi operazione per rimuoverla porterebbe ad uno stop di 2-3 mesi circa, ovvero ad una stagione quasi compromessa. Per questo, il giocatore ha optato insieme ai medici per una terapia di tipo conservativo. De Rossi, alle prese anche con una contusione ossea, non sarà a disposizione per la prossima gara di Firenze, con la speranza di rientrare contro il CSKA in Champions o ancora più in là contro la Sampdoria. Su Manolas, che ha accusto un fastidio al quadricipite femorale che già lo aveva tormentato in Nazionale, i tempi di recupero sono incerti, ma la sua presenza contro la Fiorentina non appare in dubbio.

Infortuni muscolari. Sono già 12 dall’inizio della stagione i problemi muscolari che hanno costretto 8 diversi giocatori giallorossi a fermarsi: Perotti, Pastore, Manolas, Schick, Karsdorp, Kluivert, Luca Pellegrini e in ultimo Florenzi. Ci sono poi stati infortuni di natura traumatica per Under (spalla), lo stesso Perotti (caviglia con ricaduta), Florenzi ginocchio e setto nasale), Mirante (cervicale), De Rossi e Kolarov (mignolo del piede per entrambi). La storia si ripete. Già, perchè allo stesso punto della scorsa stagione erano 15 i problemi muscolari accusati dai romanisti. In tutto questo sono cambiati anche i preparatori, ma anche prima degli americani Norman e Lippie le cose non andavano meglio, con allenatori e staff diversi. A Trigoria sono convinti che anche gli infortuni dipendono dalla testa: giocare nella Roma porta tensione, a tal punto da favorire inconsciamente le lesioni.