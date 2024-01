Infortuni Atalanta: le condizioni di Toloi, Adopo, El Bilal e Hateboer

La situazione attuale per quanto concerne infortuni in casa Atalanta: le condizioni di Toloi, Adopo, El Bilal e Hateboer a Zingonia

Oggi l’Atalanta si è allenata nel pomeriggio al Centro Bortolotti di Zingonia, e sono emerse delle novità importanti per quanto concerne gli infortuni: su tutti Rafael Toloi, Adopo, El Bilal e Hans Hateboer.

Capitan Toloi ha svolto lavoro individuale in campo; Adopo ed El Bilal oggi pomeriggio sono andati di lavoro individuale, mentre per Hans Hateboer soltanto terapie. Staremo a vedere come si evolverà la situazione tra Roma e Milan.