Infortuni Atalanta, il PRIMO RAPPORTO da Zingonia dopo il rientro dei ragazzi dalle vacanze

Infortuni Atalanta, il PRIMO RAPPORTO della squadra nerazzurra dopo il rientro da parte dei ragazzi a ZINGONIA

Oggi l’Atalanta è ritornata ad allenarsi al Centro Bortolotti di Zingonia dopo il rientro dalle vacanze: ecco il primo rapporto per quanto concerne i giocatori bloccati dagli infortuni.

Scalvini oggi ha svolto terapie, Zaniolo lavoro individuale così come per De Roon e Koopmeiners (ma in campo). Domani, doppia seduta (mattino e pomeriggio) a porte chiuse, con Toloi che si aggregherà alla squadra.