Infortuni Verona, guai per Inzaghi in vista della sfida contro l’Inter. Zanetti rinuncia a quel giocatore

Infortuni Verona, assenze pesanti per Zanetti! Ecco come il tecnico degli scaligeri rimodulerà il centrocampo dopo quell’infortunio al titolarissimo

Sabato andrà in scena Verona Inter, Paolo Zanetti dovrà fare i conti con altri infortuni altrettanto rilevanti per la propria squadra: Duda non ce la fa a recuperare dopo lo stop avuto con la nazionale della Slovacchia. Ad annunciarlo è la Gazzetta dello Sport, che parla delle idee di formazione che ha il tecnico per ridisegnare il centrocampo senza uno dei suoi titolarissimi.

VERONA INTER – «Niente Ondrej Duda per il Verona nella partita con l’Inter. Il centrocampista si è fermato nel corso della gara di Nations League disputata con la Slovacchia a Stoccolma, sabato, con la Svezia. Duda ha dovuto uscire al 22’del secondo tempo per un problema muscolare, il ct Francesco Calzona ha poi chiarito che si è trattato di uno stiramento. Ieri, dopo il rientro, Duda si è sottoposto ai controlli fissati dallo staff medico dell’Hellas. Esito: lesione di primo grado al bicipite femorale destro. Out sicuro sabato, dunque, poi si valuterà. Il peso di Duda negli equilibri tattici dell’Hellas è evidente. Paolo Zanetti, comunque, con l’Inter si prepara a supplire alla sua assenza schierando il duo formato da Suat Serdar, perno fondamentale della mediana del Verona, e Reda Belahyane, talento seguito, tra gli altri, dal Milan. Belahyane in queste ore è tornato, pure lui, dagli impegni in nazionale, con il Marocco. Di fronte alla qualità e allo spessore mondiale del centrocampo dell’Inter, sebbene privo di Calhanoglu, ci saranno loro, con rilevanti compiti di copertura e protezione per la difesa».