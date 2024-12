Infortunio Acerbi, novità importanti sulle condizioni del difensore dell'Inter. Le ultime - Calcio News 24

Infortunio Acerbi, novità importanti da Appiano! Parte per Leverkusen? Le ultime sulle condizioni del centrale nerazzurro

Grandissima vittoria ieri sera per l’Inter di Simone Inzaghi, con con un netto 3-1 batte il Parma e si porta momentaneamente in testa alla classifica, in attesa della risposta del Napoli di Conte. Gara di ieri che non ha visto tra i protagonisti, Francesco Acerbi, fermatosi a Verona per un problema. Ecco alcuni aggiornamenti sulle sue condizioni riportati da Andrea Paventi, giornalista di Sky Sport.

INFORTUNIO ACERBI– «Allenamento Inter terminato. Per Acerbi personalizzato sul campo. Domani dovrebbe fare metà col gruppo e, se tutto procede secondo programma, lunedi potrebbe essere in gruppo e partire per Leverkusen. Questa è l’idea. Tutto da verificare giorno per giorno»