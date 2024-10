Infortunio Acerbi, ecco quando potrebbe tornare a disposizione

Infortunio Stefano Acerbi, novità sul suo rientro in campo: ci sarà contro la Juve? Spunta una data per quando tornerà a disposizione

Nonostante gli esami strumentali ai quali si è sottoposto nella giornata di ieri abbiano escluso lesioni, l’infortunio rimediato da Francesco Acerbi nel corso della sfida di Serie A contro la Roma costringerà il centrale nerazzurro al forfait in Inter–Juve di domenica prossima. Ne è convinta la Gazzetta dello Sport, cha fa il punto sulle condizioni del centrale azzurro, il quale è rimasto a Milano (assieme a Calhanoglu) non prendendo parte alla trasferta di Berna per il match di stasera in Champions League contro lo Young Boys. C’è già una possibile data per il suo rientro in campo, che potrebbe slittare a dopo la partita contro l’Empoli dell’infrasettimanale post derby d’Italia.

INFORTUNIO ACERBI – «Il centralone titolare, secondo giocatore interista a chiedere il cambio all’Olimpico prima della mezz’ora, ha un problema muscolare confermato dai test medici. Acerbi, rimasto in Italia come Hakan Calhanoglu durante la trasferta svizzera di Champions, ha aspettato più del turco, visitato già a caldo lunedì: lui si è sottoposto solo ieri mattina a risonanza magnetica all’Humanitas di Rozzano, a oltre 24 ore dal suo infortunio. «C’è un’elongazione al bicipite femorale della coscia sinistra. La sua situazione sarà valutata giorno dopo giorno», si legge nel comunicato ufficiale del club. A meno di miracoli, non ci sarà con la Juventus e, a quel punto, lo staff farà valutazioni più complesse legate al calendario e al turnover: “Ace” potrebbe saltare precauzionalmente anche l’infrasettimanale di Empoli di mercoledì prossimo, e mettere minuti direttamente in casa col Venezia domenica 3 novembre, in vista del successivo miniciclo terribile: prima c’è l’Arsenal di Arteta poi il Napoli dell’ex Conte».