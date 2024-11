Infortunio Cabal, ecco quando ci saranno gli esami del colombiano al J Medical. Le ultimissime sul bianconero

Infortunio Cabal, previsti domani saranno gli esami del colombiano al J Medical. Le ultimissime sull’esterno bianconero

Juan Cabal arriverà in Italia nelle prossime ore dopo il brutto infortunio al ginocchio rimediato con la Nazionale colombiana. Il difensore della Juventus arriverà al J Medical nella giornata di domani per sottoporsi quindi agli esami strumentali.

Ormai si attende solamente l’ufficialità per la rottura del legamento crociato del ginocchio. L’ex Hellas Verona sarà poi sottoposto ad intervento chirurgico e, come Bremer, terminerà prima del tempo la sua stagione. Un’altra pesantissima assenza per la nuova Juventus di Thiago Motta.