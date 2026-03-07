Infortunio Calafiori, tremano Arsenal e Italia: il difensore è uscito dal campo contro il Mansfield. Quali sono le sue condizioni

Infortunio Calafiori, Arsenal e Italia col fiato sospeso: il difensore è uscito dal campo contro il Mansfield. Le condizioni

Il conto alla rovescia per i prossimi, cruciali appuntamenti della stagione è già iniziato, ma un imprevisto di natura fisica rischia di scombinare pesantemente i piani tecnici. Durante l’ultimo impegno ufficiale dell’Arsenal contro il Mansfield, match valido per gli ottavi di finale della prestigiosa FA Cup, Riccardo Calafiori è stato purtroppo costretto ad alzare bandiera bianca.

La dinamica dello stop: allarme per la gamba destra

Esattamente al minuto 76 della sfida di coppa, il centrale ex Bologna ha avvertito un fastidio muscolare che non gli ha lasciato scampo. Lo staff medico della formazione inglese è intervenuto prontamente sul terreno di gioco, optando in accordo con l’allenatore Mikel Arteta per la sostituzione immediata, al fine di evitare complicazioni peggiori. Il problema, secondo le primissime indiscrezioni, riguarda nello specifico un infortunio al flessore della gamba destra.

Ansia per l’Italia in vista dei playoff contro l’Irlanda del Nord

Questo stop muscolare non allarma solamente il club londinese impegnato su più fronti, ma fa scattare un vero e proprio campanello d’allarme anche nel quartier generale di Coverciano. L’Italia, infatti, è attesa da un appuntamento cruciale per il proprio futuro: il delicatissimo match di play off contro l’Irlanda del Nord, in programma il prossimo 26 marzo.

Un’assenza prolungata del difensore priverebbe Gennaro Gattuso di uno degli elementi più in forma, moderni e affidabili del proprio scacchiere tattico.

Attesa per gli esami strumentali e i tempi di recupero

Come da prassi medica in questi frangenti, le prossime ore saranno assolutamente decisive per delineare un quadro clinico chiaro e preciso. Nei prossimi giorni, verranno accuratamente valutate le sue condizioni attraverso esami strumentali approfonditi. Solo l’esito della risonanza magnetica permetterà allo staff sanitario di capire di più sulla reale natura dell’infortunio, sull’eventuale presenza di lesioni muscolari e, di conseguenza, di stabilire gli effettivi tempi di recupero.