 Infortunio Calafiori, il difensore lascia il ritiro
Infortunio Calafiori, ufficiale: il difensore dell’Arsenal lascia il ritiro della nazionale per il problema all’anca! Ecco cosa cambi nella lista di Gattuso in vista della Norvegia

Infortunio Calafiori, ufficiale: il difensore dell’Arsenal lascia il ritiro della nazionale e non sarà a disposizione per la sfida contro la Norvegia

Riccardo Calafiori ha dovuto lasciare il ritiro della Nazionale a causa di un infortunio all’anca che lo ha costretto a svolgere solo lavoro differenziato fin da lunedì a Coverciano.

Il difensore dell’Arsenal, nonostante gli sforzi per recuperare, non sarà a disposizione per la sfida contro la Norvegia delle Qualificazioni ai Mondiali di domani e, quindi, ritorna al suo club di appartenenza. Con questo forfait, il numero di giocatori a disposizione del CT Gattuso scende a 25.

Il gruppo a disposizione del CT Gattuso

Il gruppo a disposizione per la partita contro la Norvegia, che si disputerà domani, resta composto da:

Portieri:

  • Elia Caprile (Cagliari)
  • Marco Carnesecchi (Atalanta)
  • Gianluigi Donnarumma (Manchester City)
  • Guglielmo Vicario (Tottenham)

Difensori:

  • Alessandro Bastoni (Inter)
  • Raoul Bellanova (Atalanta)
  • Alessandro Buongiorno (Napoli)
  • Andrea Cambiaso (Juventus)
  • Giovanni Di Lorenzo (Napoli)
  • Federico Dimarco (Inter)
  • Matteo Gabbia (Milan)
  • Gianluca Mancini (Roma)

Centrocampisti:

  • Nicolò Barella (Inter)
  • Bryan Cristante (Roma)
  • Davide Frattesi (Inter)
  • Manuel Locatelli (Juventus)
  • Samuele Ricci (Milan)
  • Sandro Tonali (Newcastle)

Attaccanti:

  • Francesco Pio Esposito (Inter)
  • Riccardo Orsolini (Bologna)
  • Matteo Politano (Napoli)
  • Giacomo Raspadori (Atletico Madrid)
  • Mateo Retegui (Al-Qadsiah)
  • Gianluca Scamacca (Atalanta)
  • Mattia Zaccagni (Lazio)
