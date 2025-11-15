Italia
Infortunio Calafiori, ufficiale: il difensore dell’Arsenal lascia il ritiro della nazionale per il problema all’anca! Ecco cosa cambi nella lista di Gattuso in vista della Norvegia
Riccardo Calafiori ha dovuto lasciare il ritiro della Nazionale a causa di un infortunio all’anca che lo ha costretto a svolgere solo lavoro differenziato fin da lunedì a Coverciano.
Il difensore dell’Arsenal, nonostante gli sforzi per recuperare, non sarà a disposizione per la sfida contro la Norvegia delle Qualificazioni ai Mondiali di domani e, quindi, ritorna al suo club di appartenenza. Con questo forfait, il numero di giocatori a disposizione del CT Gattuso scende a 25.
Il gruppo a disposizione del CT Gattuso
Il gruppo a disposizione per la partita contro la Norvegia, che si disputerà domani, resta composto da:
Portieri:
- Elia Caprile (Cagliari)
- Marco Carnesecchi (Atalanta)
- Gianluigi Donnarumma (Manchester City)
- Guglielmo Vicario (Tottenham)
Difensori:
- Alessandro Bastoni (Inter)
- Raoul Bellanova (Atalanta)
- Alessandro Buongiorno (Napoli)
- Andrea Cambiaso (Juventus)
- Giovanni Di Lorenzo (Napoli)
- Federico Dimarco (Inter)
- Matteo Gabbia (Milan)
- Gianluca Mancini (Roma)
Centrocampisti:
- Nicolò Barella (Inter)
- Bryan Cristante (Roma)
- Davide Frattesi (Inter)
- Manuel Locatelli (Juventus)
- Samuele Ricci (Milan)
- Sandro Tonali (Newcastle)
Attaccanti:
- Francesco Pio Esposito (Inter)
- Riccardo Orsolini (Bologna)
- Matteo Politano (Napoli)
- Giacomo Raspadori (Atletico Madrid)
- Mateo Retegui (Al-Qadsiah)
- Gianluca Scamacca (Atalanta)
- Mattia Zaccagni (Lazio)
