Infortunio Conceicao, arriva l’esito degli esami per l’attaccante bianconero. Spuntano i tempi di recupero

Infortunio Conceicao, l’esito degli esami e le condizioni del portoghese. Come sta l’attaccante della Juve dopo il ko prima della Supercoppa

Secondo quanto riportato da Juventusnews24, ci sono novità per quanto concerne l’infortunio di Conceicao: gli esami ai quali è stato sottoposto hanno escluso lesioni.

L’esito degli esami? Si tratta di un sovraccarico al flessore della gamba destra per l’esterno portoghese infortunatosi nel riscaldamento di Juve-Milan di Supercoppa. Il giocatore sarà rivalutato giorno per giorno: considerando che non sarà presente per il derby.