Infortunio De Vrij: da verificare la distorsione, si conta di recuperarlo per il Getafe

Da verificare la distorsione al ginocchio per Stefan De Vrij che l’ha costretto ad uscire nel primo tempo contro la Fiorentina

L’Inter può tirare un sospiro di sollievo per le condizioni di Stefan De Vrij. Lo stesso Antonio Conte ha voluto precisare nel post partita che l’infortunio non sarebbe nulla di grave: «Ha avuto paura e ha chiesto il cambio, ma ho parlato con il dottore dopo la partita e per Stefan non dovrebbe trattarsi di nulla di grave».

Come riporta La Gazzetta dello Sport l’entità della distorsione al ginocchio sinistro andrà verificata. L’obiettivo dell’Inter è recuperare l’olandese per il match col Getafe del 5 agosto.