Infortunio Dovbyk, incubo per Gasperini: l’attaccante si opera! Ecco quanto starà fuori

Infortunio Dovbyk, incubo per Gasperini: niente terapia conservativa, l’attaccante ucraino si opera! Ecco quanto starà fuori

Un fulmine a ciel sereno squarcia la tranquillità di Trigoria e stravolge i piani della Roma per la seconda parte di stagione. Le notizie che filtrano dall’infermeria giallorossa hanno il sapore della beffa atroce per il tecnico Gian Piero Gasperini: per Artem Dovbyk è necessario l’intervento chirurgico. Quella che inizialmente sembrava una problematica gestibile attraverso una prudente terapia conservativa, si è rivelata ben più grave dopo gli ultimi, approfonditi accertamenti diagnostici e strumentali svolti dallo staff medico capitolino nelle scorse ore.

Come confermato dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, la diagnosi definitiva non lascia spazio a interpretazioni ottimistiche: si tratta di una lesione miotendinea alla coscia sinistra. Una patologia complessa e delicata che, data l’imponenza fisica del giocatore e le forti sollecitazioni muscolari richieste dal suo stile di gioco, sconsiglia scorciatoie. I medici hanno deciso di non rischiare pericolose ricadute e di optare per la soluzione più drastica ma risolutiva: l’operazione. Il possente centravanti ucraino, punto di riferimento dell’attacco della Lupa, finirà dunque sotto i ferri per risolvere il problema alla radice.

Le conseguenze sui tempi di recupero sono pesanti e dilatano l’assenza trasformandola in una vera emergenza. Dovbyk sarà costretto a restare ai box per almeno due mesi e mezzo. Calendario alla mano, questo significa che il numero 9 dei Capitolini salterà l’intera fase nevralgica del campionato invernale. L’obiettivo dello staff sanitario è rimetterlo in piedi per il rush finale della stagione: il rientro in campo è ipotizzabile solo per la fine di marzo o, più realisticamente, per l’inizio di aprile. Una tegola tattica devastante per l’allenatore piemontese, che perde il suo terminale offensivo principale e dovrà ora ridisegnare l’assetto della squadra per non perdere terreno negli obiettivi stagionali.