Infortunio Fadera, cambio forzato in Sassuolo Atalanta: cosa filtra sulle sue condizioni

Infortunio Fadera, cambio forzato in Sassuolo Atalanta: cosa filtra sulle condizioni fisiche dell’attaccante esterno dei neroverdi

Nel corso del match contro l’Atalanta, Fadera ha lasciato il terreno di gioco anzitempo per un infortunio che ha destato grande preoccupazione nello staff di Fabio Grosso.

Il giocatore neroverde è uscito dopo appena sei minuti dal suo ingresso in campo. L’ex tesserato del Como ha subito un duro colpo al viso in seguito a uno scontro fortuito con Kolasinac. Questa dinamica ha costretto inevitabilmente la panchina a una tempestiva sostituzione forzata. Al suo posto è quindi subentrato regolarmente Iannoni al minuto 79.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Nelle prossime ore saranno programmati gli esami strumentali necessari per chiarire l’esatta entità del problema fisico. Tali controlli medici permetteranno di stabilire con precisione i tempi di recupero previsti per Fadera.