Infortunio Fagioli, il centrocampista juventino potrebbe recuperare per quella partita. Le ultime

Infortunio Fagioli, il centrocampista della Juve rischia di non esserci per quella partita. Spuntano fuori nuovi tempi di recupero

In casa Juve c’è apprensione per Nicolò Fagioli, dopo l’infortunio rimediato in Nazionale. Ieri il giocatore non si è allenato e contro la Lazio non partirà sicuramente per giocare dal primo minuto.

Come spiega Tuttosport, però, Thiago Motta conserva ancora qualche speranza di poterlo avere almeno tra i convocati. Difficile se non impossibile, con lo Stoccarda come opzione più probabile per riaverlo a disposizione, ma ci si proverà. Senza correre alcun tipo di rischio.