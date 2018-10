Il calciatore finlandese Hetemaj ha avuto un problema nel riscaldamento della sfida tra Cagliari e Chievo e salterà la gara

Le sfortune per il Chievo Verona non sembrano terminare in questa stagione. Dopo la penalizzazione e le pessime prestazioni in campionato, l’arrivo di Ventura sembrava poter risolvere le cose. Poi la batosta contro l’Atalanta, con il 1-5 subito al Bentegodi, ha rimesso tutto in discussione. E non finisce qui: oggi, poco prima della gara contro il Cagliari, l’ennesimo infortunio ha colpito i gialloblu. Përparim Hetemaj ha infatti avuto un problema, e al suo posto Ventura ha deciso di schierare Rigoni dal primo minuto. Aggiornamenti sull’entità dell’infortunio verranno pubblicati in seguito.