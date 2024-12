Infortunio Hien, novità sulle condizioni del difensore dell'Atalanta dopo la botta contro il Cagliari - Calcio News 24

Infortunio Hien, le condizioni attuali del difensore dell’Atalanta dopo l’infortunio contro il Cagliari. Le novità

Ieri Hien ha riscontrato causa infortunio un trauma contusivo al torace, ma dall’altra parte il difensore dell’Atalanta oggi si è sottoposto ad ulteriori esami. Ecco il report ufficiale dopo la seduta mattutina a Zingonia.

Per Hien solo una semplice contusione. Domani dovrebbe rientrare in gruppo, senza problemi. Solite terapie per Scamacca e Scalvini. Allenamento mattutino completo per chi non ha giocato o giocato poco a Cagliari; seduta di “scarico”, invece, per chi è stato impiegato con un buon minutaggio ieri pomeriggio