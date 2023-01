Infortunio Immobile, l’obiettivo è il rientro per la Coppa Italia

Ciro Immobile non ha iniziato con molta fortuna questo 2023, il nuovo infortunio lo costringe a star fuori ancora diverso tempo

Il capitano biancoceleste ha un obbiettivo chiaro in testa e vuole tornare in campo per la sfida di Coppa Italia contro la Juve. E’ partito dunque il conto alla rovescia per il suo ritorno datato 2 febbraio. Lo scrive Il Messaggero.