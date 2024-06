Calciomercato Napoli, Brescianini nel MIRINO. Occhio all’interesse di una RIVALE italiana

Marco Brescianini è vicino a salutare il Frosinone per rimanere in Serie A. Oltre al Napoli, c’è un’altra squadra interessata

Marco Brescianini, ex centrocampista del Milan e attualmente di proprietà del Frosinone, rimarrà con ogni probabilità in Serie A. Secondo quanto riportato dalla redazione Calcionews24, il Napoli sta spingendo per arrivare al giocatore.

Su di lui però non ci sarebbe solo la squadra di Antonio Conte bensì un altro club della massima divisione ovvero la Fiorentina. Staremo a vedere come si evolverà la situazione, in ogni caso il Frosinone sa di avere tra le mani un discreto bottino con la cessione di Brescianini,