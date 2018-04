Infortunio Immobile in Torino-Lazio, il giocatore si è fatto male al quarto d’ora ed è stato sostituito: le ultime

È incappato in un brutto infortunio Immobile. Si parla di stiramento al bicipite femorale della coscia destra per il centravanti della Lazio, costretto a uscire dal campo prima del quarto d’ora di gioco nel posticipo contro il Torino. Il giocatore si è fatto male da solo in uno scatto ed è stato subito sostituito da mister Inzaghi, che ha messo sul terreno dell’Olimpico l’ecuadoriano Caicedo. Immobile è uscito coi medici ma sulle sue gambe.

In attesa di saperne di più sulle condizioni del giocatore – si vocifera di uno stiramento, ma ancora non è il responso ufficiale -, bisogna capire se il capocannoniere della Serie A ce la farà a finire la stagione o meno. Da segnalare cori non carinissimi da parte dei suoi ex tifosi all’uscita dal campo, in molti gli hanno cantato “Gobbo di m***“. Immobile non ha fortuna col Toro, all’andata venne addirittura espulso.