Infortunio Khedira, tegola per Allegri: botta alla caviglia, salta la SPAL?

Infortunio Khedira, il tedesco da poco tornato a disposizione si infortuna in allenamento. L’entità è ancora da valutare

Tegola per Allegri. Sami Khedira, da poco rientrato a disposizione dopo i risentimenti alla coscia che l’avevano tenuto fuori a fine ottobre, si è fatto male in allenamento. L’entità dell’infortunio è ancora da valutare ma si parla di una brutta botta alla caviglia. Possibile quindi che il centrocampista sia costretto a saltare la gara con la SPAL della prossima settimana. L’obiettivo sarà averlo in piena forma per il tour de force di inizio dicembre. Nuovi aggiornamenti verranno pubblicati in seguito.