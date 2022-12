Infortunio Maignan, le sue condizioni preoccupano Pioli: le ultime

In casa Milan preoccupano le condizioni di Maignan, il portiere potrebbe dover star fuori un altro mese e dunque saltare anche la finale di Supercoppa

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il francese continua a non recuperare dal problema al polpaccio e salterà sicuramente la prima partita di gennaio. Maignan, però, è in dubbio anche per la sfida contro l’Inter di Supercoppa.