Infortunio Mckennie, si avvicina il rientro del centrocampista juventino. Le ultime novità

Infortunio McKennie, rientro più vicino per il centrocampista americano. Il giocatore punta quella gara: le ultime novità

Sulla Gazzetta dello Sport si fa il punto della situazione sugli infortunati di casa Juve. Tra questi c’è anche Weston McKennie, fermatosi dopo lo 0-0 contro il Milan a San Siro. L’americano, secondo quanto riferisce il quotidiano, sarebbe comunque più vicino al rientro.

Ciò probabilmente non avverrà sabato contro il Bologna, ma più presumibilmente per il match di Champions League di settimana prossima contro il Manchester City, che arriverà all’Allianz Stadium per la sesta giornata del girone.