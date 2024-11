Infortunio McKennie, affaticamento muscolare per il centrocampista juventino. Le condizioni in vista dell’Aston Villa

Infortunio McKennie, il centrocampista della Juve a rischio per l’Aston Villa. Il giocatore non si è allenato questa mattina: il motivo e le sue condizioni

Juve in campo questa mattina a due giorni dalla sfida di Champions League contro l’Aston Villa. Assente Weston McKennie, che ha saltato la seduta di questa mattina alla Continassa.

Come appreso da Juventusnews24, l’americano non ha preso parte all’allenamento a causa di un affaticamento muscolare. Il giocatore verrà poi rivalutato domani per capire se potrà prendere parte alla trasferta di Birmingham.