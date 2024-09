Infortunio Messias, le CONDIZIONI del giocatore del Genoa in vista della sfida contro la Roma

Infortunio Messias, ecco le condizioni del centrocampista offensivo del Genoa in vista della gara contro la Roma

In casa Genoa si sta valutando le condizioni di Junior Messias dopo l’infortunio: soprattutto per quella che sarà la partita contro la Roma, occasione per riscattare la brutta sconfitta interna contro il Verona.

Secondo quanto riportato da il Corriere dello Sport, la diagnostici hanno evidenziato un risentimento muscolare che richiede un riposo obbligatorio. Staremo a vedere come si evolverà la situazione in casa rossoblu.