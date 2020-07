Infortunio Nainggolan: lesione del soleo della gamba destra per il belga

Infortunio Nainggolan, il verdetto mette a serio rischio la stagione del Ninja. Gli esami hanno evidenziato la lesione del soleo della gamba destra

Infortunio Nainggolan, la tegola per il Cagliari diventa pesantissima. Gli esami strumentali cui si è sottoposto il giocatore, fermatosi durante la gara col Lecce per via di un fastidio al polpaccio, hanno dato il verdetto più temuto.

Si tratta di una lesione al soleo della gamba destra, un problema che aveva già colpito il Ninja in passato e che comporta solitamente uno stop di almeno 20 giorni.