INFORTUNIO Nico Gonzalez, c’è l’ANNUNCIO del ct dell’Argentina Scaloni per la Juve: svelate le CONDIZIONI

Le ultime sulle condizioni fisiche di Nico Gonzalez, attaccante della Juventus, dopo il problema con l’Argentina

Lionel Scaloni, ct dell’Argentina, ha parlato in conferenza stampa delle condizioni fisiche di Nico Gonzalez della Juventus dopo l’infortunio al tallone.

PAROLE – «La squadra sta bene anche se con qualche acciacco. Nico Gonzalez oggi si è allenato a parte, Alexis lo ha fatto con noi . Vedremo come evolveranno, non è che abbiamo fatto un allenamento così impegnativo per decidere come giocheremo. In generale stiamo bene, possiamo fare qualche cambiamento manca ancora una giornata».