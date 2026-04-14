Infortunio Papu Gómez, operazione alla caviglia eseguita con successo: il Padova conferma! Stagione finita per l’ex Atalanta

Infortunio Papu Gómez, operato con successo alla caviglia: il Padova ufficializza. Per l’ex Atalanta stagione già chiusa

L’intervento alla caviglia di Papu Gómez è perfettamente riuscito. L’attaccante argentino del Padova si era fermato lo scorso 21 marzo nella sfida contro il Palermo, riportando un infortunio che aveva reso necessario il ricorso alla sala operatoria.

Nella giornata di martedì 14 aprile, il classe 1988 è stato sottoposto all’operazione presso la Casa di Cura San Rossore di Pisa, dove è stato seguito dal luminare olandese Niek Van Dijk, specialista di fama internazionale, insieme alla dottoressa Giulia Favilli.

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COMUNICATO – “Operato alla caviglia Alejandro “Papu” Gomez, il campione mondiale argentino ora in forza al Calcio Padova. L’intervento, effettuato presso la Casa di Cura San Rossore di Pisa dal luminare olandese Niek Van Dijk, specialista di fama mondiale di chirurgia del piede e della caviglia, e dalla dott.ssa Giulia Favilli, specialista in chirurgia del piede e della caviglia, è perfettamente riuscito. ‘Gomez è stato operato alla caviglia destra con un intervento in artroscopia, procedura chirurgica mininvasiva, a causa di un’impingement anteriore e posteriore della caviglia. L’intervento è andato molto bene e il tempo di recupero che possiamo ipotizzare è di otto settimane’ è la dichiarazione del Prof. Van Dijk subito dopo l’intervento. Il Calcio Padova, sempre rimasto accanto al suo calciatore Alejandro Gomez, è molto soddisfatto dell’esito dell’intervento. Gomez ha scelto di affidarsi nuovamente al prof. Van Dijk che lo aveva precedentemente operato alla caviglia sinistra.”

Stagione finita per l’ex Atalanta, che si era infortunato nella sfida contro il Palermo. L’annata dell’argentino si chiude qui: il suo percorso con la maglia del Padova, già iniziato in ritardo a causa della squalifica per doping, lo ha visto scendere in campo in appena 9 partite, senza riuscire a mettere a referto né gol né assist.