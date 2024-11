Infortunio Pulisic, mattinata decisiva per l’esterno rossonero: l’americano ci sarà con la Juve? Fonseca ha l’alternativa

Infortunio Pulisic, sarò decisiva la mattinata per l’esterno rossonero: l’americano ci sarà con la Juventus? Fonseca ha pronta l’alternativa

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il tecnico dei rossoneri Paulo Fonseca ha un grande dubbio di formazione in vista del big match di oggi pomeriggio tra Milan e Juventus.

Christian Pulisic, infatti, è in dubbio per la partita di questa sera contro i bianconeri. Il Milan sceglierà solo a poche ore dalla sfida se rischiarlo o sostituirlo con Ruben Loftus-Cheek. L’ex calciatore del Chelsea non è al meglio e nei giorni precedenti alla sfida contro la Juve non si è allenato lo stessi piglio. L’ultima parola perciò spetterà a Paulo Fonseca: dopo un provino nel corso della mattinata, se puntare ugualmente su Pulisic oppure dare una possibilità a Loftus-Cheek nel ruolo di trequartista dietro l’unica punta: Alvaro Morata.