Infortunio Quagliarella, ecco quando torna l’attaccante della Samp

Infortunio Quagliarella: l’attaccante della Sampdoria punta al rientro. Le sue condizioni e quando torna in campo

Si avvicina il ritorno in campo di Fabio Quagliarella, che da settimane si allena a parte per un problema muscolare al soleo della gamba destra. Il capitano della Sampdoria sarà a disposizione di Marco Giampaolo per la trasferta di San Siro contro il Milan.

Niente da fare per la sfida di domenica al Sassuolo. Tuttavia, l’allenatore blucerchiato potrebbe decidere di convocare il suo capitano in modo da averlo almeno in panchina come sostegno in più per i compagni.