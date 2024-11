Infortunio Saelemaekers, novità importanti sul recupero del trequartista della Roma. Spunta l’indizio giallorosso

Infortunio Saelemaekers, novità molto importanti sul trequartista della Roma. Recupero praticamente sempre più vicino. Le ultime novità

L’infortunio per Saelemaekers è sempre più un brutto ricordo per l’ex trequartista del Milan. In casa Roma infatti sarà necessario anche il suo contributo per risollevare al meglio la situazione delicata dei giallorossi.

Come riportato dalla Roma stessa, è stato riscontrato che Alexis Saelemaekers ha ripreso a lavorare in campo con il pallone. Staremo a vedere come si evolverà la situazione considerando anche i possibili tempi di recupero.