Infortunio Sanchez: ecco quando il cileno potrà tornare a disposizione di Inzaghi

L’Inter aspetta Alexis Sanchez per completare il pacchetto offensivo

Dopo le varie operazioni sul fronte offensivo, l’Inter ha scelto di non optare per un ulteriore attaccante, confermando così la fiducia in Alexis Sanchez. Il cileno, alle prese con alcuni problemi fisici nelle ultime settimane, sta facendo di tutto per tornare nella prossima gara di campionato, con il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi che spera dunque di averlo a disposizione per la sfida con la Sampdoria.

Il cileno prova lo sprint per tornare a disposizione in tempo per la trasferta di Genova con la Sampdoria dopo la pausa per le Nazionali. Per capire se l’attaccante cileno potrà partecipare insieme ai compagni alla partita di Marassi sarà decisivo l’andamento di questa settimana. Il Niño Maravilla sta seguendo un programma personalizzato alla Pinetina, svuotata dalle convocazioni dei vari Ct e dai giorni di riposo concessi da Simone Inzaghi dopo la vittoria di Verona. Sanchez invece continua a lavorare senza sosta nel tentativo di accorciare i tempi del recupero. Lo riporta Tuttosport.