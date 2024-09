Inter, Sommer: «La cosa più importante è la nostra SALUTE»

Yann Sommer è intervenuto sulla questione dei calendari e delle troppe partite giocate. Ecco il suo punto di vista

Yann Sommer, portiere dell’Inter, ha parlato ai microfono di CBS Golazo per parlare del problema calendari, motivo per cui anche molti altri calciatori come ad esempio Rodri sono intervenuti.

CALENDARIO – «E’ una grossa discussione. Penso che la cosa più importante sia la salute dei giocatori. Cambia qualcosa nella programmazione dei club perché bisogna ruotare di più. Qualche anno fa potevi giocare tutta la stagione quasi sempre con gli stessi. Adesso hai 70 partite. Cambierà qualcosa ma alla fine vedremo come sarà questa prima stagione la nuova Champions e il Mondiale per club. Chi deve decidere dovrà prendere la giusta decisione»