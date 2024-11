Infortunio Sanchez, rientro anticipato per l’attaccante dell’Udinese. Spunta una nuova data

Infortunio Sanchez, spunta una data sul recupero definitivo dell’attaccante bianconero. Le indiscrezioni sul cileno

Novità importanti per Sanchez, l’infortunio del cileno ad oggi si sta dimostrando molto più complicato del previsto in casa Udinese: nel mezzo una possibile data per il recupero definitivo del bianconero.

Secondo quanto riportato da Gazzettino del Friuli Venezia Giulia, il problema al polpaccio dell’ex Inter è ancora presente nonostante la crescita delle ultime settimane. Il suo rientro arriverà a gennaio 2025.