Infortunio Scalvini, si avvicina il recupero del difensore dell’Atalanta. Le ultime da Zingonia

Infortunio Scalvini, sempre più vicino il recupero del difensore dell’Atalanta dopo mesi di attesa. Le ultime da Zingonia

L’Atalanta si è rimessa subito a lavorare dopo il pareggio contro il Celtic, e sulla questione infortuni ha riscontrato delle novità molto interessanti in vista dei prossimi impegni. Ecco le ultime da Zingonia

Scalvini, fermo da un brutto infortunio riscontrato a giugno, si avvicina sempre più al recupero ritornando ad allenarsi in campo: non in gruppo, ma individuale come Toloi.

Miglioramenti per Kossounou e Bresciani che hanno lavorato individualmente lasciando le terapie: dove è rimasto soltanto Scamacca.

Oggi al Centro Bortolotti di Zingonia, allenamento pomeridiano completo per chi non ha giocato o giocato poco contro il Celtic; seduta di “scarico”, invece, per chi è stato impiegato con un buon minutaggio ieri sera