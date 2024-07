Scalvini RASSICURA: «Sto guarendo dall’infortunio. Atalanta, ora serve continuità dopo l’Europa League!»

Le parole del difensore dell’Atalanta Giorgio Scalvini su quella che sarà la nuova stagione e sul suo infortunio contro la Fiorentina

Ai microfoni dei canali ufficiali della squadra, il difensore dell’Atalanta Giorgio Scalvini ha voluto parlare così della nuova stagione e su quello che è il suo recupero dopo l’infortunio riscontrato a fine stagione.

«Mi sento molto meglio con il ginocchio, ho cominciato a fare la riabilitazione a Roma. Il recupero dal mio infortunio sta andando molto bene. L’affetto di tante persone care mi ha aiutato: compresi i tifosi nerazzurri. Purtroppo è successo e non dobbiamo piangerci addosso: a piccoli passi per ritornare ancora meglio. Il ricordo più bello è sicuramente la serata di Dublino dove abbiamo vinto l’Europa League. Per me è bello condividere questa gioia anche con qualche ragazzo del Settore Giovanile che devono credere e realizzare i propri sogni. Il mio obiettivo è quello di continuare a fare bene: ci sono tante competizioni e per questa Atalanta sono assai fiducioso».