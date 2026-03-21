Infortunio Scamacca, l’attaccante risponde presente ed andrà comunque a Coverciano! Il motivo della decisione

Infortunio Scamacca, l’attaccante risponde presente ed andrà comunque a Coverciano! Il motivo della scelta presa dalla punta dell’Atalanta

Nonostante il recente infortunio, Gianluca Scamacca, attaccante dell’Atalanta, ha deciso di rispondere alla convocazione della Nazionale e partirà domani per Coverciano. Come riportato da TMW, il giocatore ha accusato una lesione muscolo-fasciale all’adduttore destro durante l’ultima partita di campionato. La sua prognosi dipenderà dall’evoluzione del quadro clinico e strumentale che verrà monitorato nei prossimi giorni.

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Nonostante le difficoltà fisiche, Scamacca, motivato a esserci, ha scelto di unirsi alla Nazionale per le cruciali sfide dei playoff mondiali. Dopo il suo arrivo a Coverciano, lo staff medico della Nazionale valuterà attentamente le sue condizioni per decidere se sarà disponibile per la sfida contro l’Irlanda del Nord e, eventualmente, per la finale dei playoff. La sua determinazione di essere parte del gruppo, nonostante l’infortunio, evidenzia quanto il giocatore, classe 1999, tenga a rappresentare l’Italia nelle fasi decisive della qualificazione.