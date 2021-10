Infortunio Abraham, esami nelle prossime ore per il centravanti della Roma

Infortunio Abraham: l’attaccante della Roma in attesa di conoscere le sue condizioni. Le ultime notizie sul bomber inglese

Roma col fiato sospeso per le condizioni di Tammy Abraham. L’inglese si è infortunato in Nazionale ed è a rischio per la Juventus.

Come riferito dall’inviato di Sky Sport Angelo Mangiante, il problema di Abraham è legato alla caviglia destra. Il centravanti era atteso a Roma per le 17, ma ha preso un altro volo e tornerà in serata. L’ex Chelsea sosterrà gli esami di controllo tra questa sera e domattina per chiarire l’entità dell’infortunio in vista della Juventus.