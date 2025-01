Infortunio Vlahovic, novità sulle condizioni dell’attaccante della Juve? Spuntano novità alla Continassa

Infortunio Vlahovic, l’attaccante serbo è sceso in campo anche nel giorno di riposo: novità sul recupero del centravanti bianconero

Nonostante il giorno di riposo concesso da Thiago Motta dopo la trasferta di Bergamo, ci sono delle novità molto importanti per quanto concerne l’infortunio di Dusan Vlahovic ha deciso di allenarsi individualmente. A riportarlo è Sky Sport.

Il centravanti serbo sta lavorando per recuperare ed essere a disposizione per il big match Juve–Milan di sabato prossimo. Staremo a vedere come si evolverà la situazione poi nei prossimi giorni.