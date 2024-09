Infortunio Weah, SI FERMA l’esterno bianconero! PROBLEMA alla caviglia prima di Genoa-Juve: le CONDIZIONI

Infortunio Weah, stop per l’esterno bianconero! PROBLEMA alla caviglia prima di Genoa-Juve: le CONDIZIONI dell’americano

Thiago Motta perde ancora Timothy Weah. Come appreso e riportato da Juventusnews24, l’esterno americano si è fermato a causa di una distorsione alla caviglia sinistra. Salterà la trasferta di Genova, in programma sabato alle ore 18.00.

Nuovo stop per lui, che si era fermato per diverse settimane a causa di un problema muscolare accusato all’esordio contro il Como. Le sue condizioni saranno rivalutate per Lipsia-Juve di mercoledì prossimo: la sua presenza è in dubbio anche per il prossimo match in Champions League.

