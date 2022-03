Inghilterra, Southgate incredulo: «Fischi a Maguire? Pensavo fosse uno scherzo...»

I tifosi dell’Inghilterra hanno fischiato il difensore Maguire durante l’amichevole contro la Costa d’Avorio

I tifosi inglesi contro Harry Maguire. Nel corso dell’amichevole di Wembley tra Inghilterra e Costa d’Avorio, il pubblico di Wembley ha infatti fischiato il difensore. Un atteggiamento che ha lasciato incredulo il c.t. Southgate che in conferenza ha dichiarato:

«Pensavo fosse uno scherzo, è assurdo. Non lo capisco. Quello che ha fatto per noi è fantastico, è stato fenomenale. Non so come potrebbe aiutarlo tutto ciò».