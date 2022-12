Inghilterra, Southgate: «Sterling ha perso molti allenamenti e ha fatto due voli lunghi»

Gareth Southgate, commissario tecnico dell’Inghilterra, ha parlato di Sterling in vista del prossimo match con la Francia

Gareth Southgate, commissario tecnico dell’Inghilterra, ha parlato in conferenza stapa.

PAROLE – «Dovremo valutarlo. Ha perso molti allenamenti e ha fatto due voli lunghi. Non è una buona preparazione per una partita di questo livello, ma vediamo come sta. Certo che voglio i migliori giocatori disponibili e voglio vincere le partite, ma come allenatore bisogna riconoscere che ci sono alcuni momenti nella vita delle persone che sono più importanti».