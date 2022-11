I precedenti: Inghilterra-Usa, americani bestia nera

Inghilterra-Usa di stasera potrebbe già dare la qualificazione alla seconda giornata alla nazionale di Southgate. Ma i precedenti fanno rabbrividire gli inglesi, che hanno negli Stati Uniti la bestia nera. Alla loro prima partecipazione ai Mondiali, nel 1950, i maestri del calcio – così si consideravano – subirono una sconfitta epocale per 1-0.

Gol di Gaetjens dopo 38 minuti e – attenzione – anche in quel caso era la seconda giornata. Anche in tempi più recenti, nel 2010, non bastò il gol di Gerrard dopo 4 minuti: Dempsey pareggiò prima dell’intervallo e

un palo colpito da Altidore graziò la nazionale, all’epoca guidata da Fabio Capello.