Iniesta: «PSG-Inter finale speciale tra stili diversi, mi aspetto una cosa. Fabregas? Sono curioso di vederlo, mi sta ispirando»

Le parole di Andres Iniesta, ex centrocampista spagnolo, sulla finale di Champions League tra PSG-Inter. Tutti i dettagli

Andres Iniesta ha parlato a Sky Sport in vista della finale di Champions League tra PSG-Inter.

FINALE – «Penso siano due squadre con stili molto differenti. Due grandissime squadre con fantastici allenatori. Per l’Inter la semifinale col Barcellona è stata incredibile, molto dura ed emozionante al tempo stesso».

INZAGHI E LUIS ENRIQUE – «Sono allenatori fantastici, forse non ho tutte le competenze per parlare delle loro caratteristiche nello specifico. Hanno un approccio molto diverso, però entrambi trasmettono molto bene alla squadra ciò che intendono e questo è importante. E soprattutto, i giocatori credono fermamente nei loro allenatori e nel lavoro molto speciale che propongono. Luis Enrique ha un talento speciale. È un lavoratore molto assiduo che cura i dettagli e trasmette ai giocatori la motivazione, il senso di tutto e ciò che chiede. Sono molto felice per lui. L’ho amato come calciatore, adesso lo amo come allenatore e ho un rapporto fantastico con lui».

GIOCARE UNA FINALE DI CHAMPIONS – «Penso sia un momento magico. Giocare una finale è speciale. È l’ultimo passo, l’ultimo step da vivere con allegria e tanti sogni in testa da condividere con le persone che vengono a guardare la partita. È una grande opportunità, sicuramente una partita che rende felici tantissime persone, lo stadio sarà fantastico. È anche una grande responsabilità al tempo stesso. Io ho potuto segnare in una finale, giocarla è qualcosa di unico. È importante restare sempre concentrati».

CENTROCAMPO DELLE DUE SQUADRE – «Sono differenti, c’è tantissima qualità in entrambe le squadre. Entrambe sanno capire e controllare molto bene i momenti della partita, sanno quando e come soffrire senza il pallone. Hanno grande maturità e il termometro della partita. Nei momenti decisivi è fondamentale la testa».

FABREGAS – «Sono molto felice per lui, so quanto sia preparato, è sempre stato così. Mi piace come allenatore, come interpreta questo mestiere, come trasmette ai giocatori i suoi ideali, la sua filosofia. Sta attraversando un percorso di crescita, però è un grande esempio, non vedo l’ora di vedere cosa farà l’anno prossimo perché l’asticella si alzerà e avrà continuità».

FUTURO DA ALLENATORE – «Non so da dove partirò, però mi piacerebbe completare il mio percorso per diventare un allenatore».