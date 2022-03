Insigne, l’ora della verità: marzo cruciale per il capitano del Napoli

Il mese da poco cominciato sarà uno snodo importante nella stagione di Lorenzo Insigne. A partire dalla sfida di stasera

Come riporta Il Mattino, il mese di marzo da poco cominciato sarà un importante banco di prova per il Napoli, ma soprattutto per Lorenzo Insigne.

Mai come stavolta, forse, gli azzurri sono così vicini allo scudetto, che sarebbe la chiusura migliore della fantastica avventura vissuta dal numero 24 nella sua squadra del cuore, quella che lascerà a fine stagione. A partire dal Milan, il capitano avrà uno dopo l’altro tanti importanti banchi di prova da superare.