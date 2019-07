Inter, Agoumé: «Ambientamento? Vi racconto come sta andando»

Il nuovo acquisto dell’Inter, Lucien Agoumè, ha parlato ai microfoni del canale ufficiale nerazzurro. Ecco le sue parole

Lucien Agoumé, nuovo acquisto dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Inter TV dal ritiro di Lugano. L’esterno offensivo si è cosi presentato: «Stiamo lavorando bene e continueremo a farlo. La preparazione è molto importante per l’inizio della stagione».

L’ex Sochaux ha poi parlato del suo ambientamento nella squadra: «Mi sto integrando giorno dopo giorno, è vero che non parlo ancora italiano ma lo imparerò. Tutti sono molto gentili con me, quindi sta andando molto bene. Per me è un piacere allenarmi con questi grandi giocatori: l’anno scorso giocavo al Sochaux in Ligue 2, la seconda divisione francese, quindi ora si cambia»